Maltempo Cesenatico, interventi straordinari di Hera

L’improvviso e violento temporale, abbattutosi nella notte di domenica sul litorale di Cesenatico, ha reso necessario un intervento tempestivo da parte delle squadre di Pronto Intervento di Hera per ristabilire la viabilità e la regolarità del servizio idrico cittadino.

Già dalle prime luci dell’alba del 24 agosto sono stati attivati due autospurghi, gestiti da Hera e impegnati su diversi fronti per risolvere i numerosi ristagni d’acqua segnalati in città. L’origine principale dei rallentamenti è stata individuata nell’occlusione delle griglie e delle bocche di lupo, causata dall’accumulo di aghi di pino e fogliame trasportati dalla tempesta. In alcune situazioni è stato necessario anche intervenire per disostruire gli allacci, garantendo così il corretto deflusso delle acque.

Gli autospurghi sono rimasti operativi per tutta la giornata di domenica, impegnandosi senza sosta in vari punti critici della città, tra questi: Viale Ginesio Marconi, Viale Trento, Viale Camillo Benso Cavour, Viale Torino, Viale Vincenzo Monti, Via Carso e Viale dei Mille. Gli interventi hanno riguardato sia strutture pubbliche che private, assicurando un ritorno graduale alla normalità.