Maltempo Cesenatico, interventi straordinari di Hera

L’improvviso e violento temporale, abbattutosi nella notte di domenica sul litorale di Cesenatico, ha reso necessario un intervento tempestivo da parte delle squadre di Pronto Intervento di Hera per ristabilire la viabilità e la regolarità del servizio idrico cittadino.
Già dalle prime luci dell’alba del 24 agosto sono stati attivati due autospurghi, gestiti da Hera e impegnati su diversi fronti per risolvere i numerosi ristagni d’acqua segnalati in città. L’origine principale dei rallentamenti è stata individuata nell’occlusione delle griglie e delle bocche di lupo, causata dall’accumulo di aghi di pino e fogliame trasportati dalla tempesta. In alcune situazioni è stato necessario anche intervenire per disostruire gli allacci, garantendo così il corretto deflusso delle acque.
Gli autospurghi sono rimasti operativi per tutta la giornata di domenica, impegnandosi senza sosta in vari punti critici della città, tra questi: Viale Ginesio Marconi, Viale Trento, Viale Camillo Benso Cavour, Viale Torino, Viale Vincenzo Monti, Via Carso e Viale dei Mille. Gli interventi hanno riguardato sia strutture pubbliche che private, assicurando un ritorno graduale alla normalità.
Le griglie dei sottopassi di Viale Torino e Viale Trento erano già state sottoposte dalla multiutility a manutenzione preventiva il 15 aprile 2025: grazie a questi interventi programmati, una volta cessata la pioggia, i sottopassi sono tornati immediatamente agibili, senza dover ricorrere a ulteriori operazioni di spurgo.
“Questo episodio ha messo in luce, ancora una volta, quanto sia importante essere preparati a fronteggiare le improvvise emergenze climatiche che colpiscono il nostro territorio. Un sentito ringraziamento a tutti i tecnici di Hera e alle sue squadre di pronto intervento, che hanno lavorato alacremente per restituire ai cittadini la piena funzionalità della rete viaria e idrica” ha commentato il Sindaco Matteo Gozzoli.