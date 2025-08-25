Maltempo in Romagna: spiagge operative, prosegue il ripristino

“Siamo sul campo con tutti i sindaci della costa e gli operatori balneari e turistici – affermano il presidente della Regione, Michele de Pascale e l’assessore regionale al Turismo, Roberta Frisoni – I danni seppur significativi sono circoscritti in alcune zone molto delimitate e i servizi sono ripartiti con le spiagge pulite e pronte ad accogliere i turisti. L’ennesima prova di organizzazione ed efficienza della nostra comunità che è abituata a rimboccarsi le maniche e a non fermarsi mai. Ringraziamo tutti i volontari, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che si sono messi al lavoro da subito per garantire il ripristino di tutto il territorio”.