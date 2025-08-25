Maltempo. La prima conta dei danni

Il Comune di Cesenatico fa una prima conta dei danni del maltempo che ha interessato la costa nella notte tra sabato 23 e domenica 24 agosto.

I danni agli edifici pubblici accertati sono diversi dallo scoperchiamento del Mercato Ittico, degli edifici del parco acquatico Atlantica, fino a quello dell’edificio demaniale ex Lanternino.

Inoltre si sono registrate infiltrazioni e danni alla copertura della ex scuola elementare Saffi, all’Istituto Autonomo Alberghiero e alla palestra della scuola media Arfelli.