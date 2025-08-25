Maltempo. La prima conta dei danni
News

25 Agosto 2025

Il Comune di Cesenatico fa una prima conta dei danni del maltempo che ha interessato la costa nella notte tra sabato 23 e domenica 24 agosto.

I danni agli edifici pubblici accertati sono diversi dallo scoperchiamento del Mercato Ittico, degli edifici del parco acquatico Atlantica, fino a quello dell’edificio demaniale ex Lanternino.

Inoltre si sono registrate infiltrazioni e danni alla copertura della ex scuola elementare Saffi, all’Istituto Autonomo Alberghiero e alla palestra della scuola media Arfelli.

Per quanto riguarda le alberature pubbliche sono ancora in corso abbattimenti e ripristini.

Sul fronte privato, diversi i danni ad autovetture. Al momento l’amministrazione comunale sta eseguendo una stima di massima in base alle segnalazioni pervenute e facendo una proiezione di quelle che potranno ancora arrivare.

Infine non si sono registrate segnalazioni per danni a edifici privati.

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

