Maltempo. La prima conta dei danni

Il Comune di Cesenatico fa una prima conta dei danni del maltempo che ha interessato la costa nella notte tra sabato 23 e domenica 24 agosto.
I danni agli edifici pubblici accertati sono diversi dallo scoperchiamento del Mercato Ittico, degli edifici del parco acquatico Atlantica, fino a quello dell’edificio demaniale ex Lanternino.
Inoltre si sono registrate infiltrazioni e danni alla copertura della ex scuola elementare Saffi, all’Istituto Autonomo Alberghiero e alla palestra della scuola media Arfelli.
Per quanto riguarda le alberature pubbliche sono ancora in corso abbattimenti e ripristini.
Sul fronte privato, diversi i danni ad autovetture. Al momento l’amministrazione comunale sta eseguendo una stima di massima in base alle segnalazioni pervenute e facendo una proiezione di quelle che potranno ancora arrivare.
Infine non si sono registrate segnalazioni per danni a edifici privati.