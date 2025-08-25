Maltempo, Morrone: “Intervenire sulle carenze strutturali”

“La mia vicinanza agli amministratori, agli operatori del turismo, ai turisti e ai residenti colpiti dal maltempo che ha imperversato sulla costa romagnola. Un particolare plauso va ancora una volta al grande carattere e alla forza degli imprenditori e dei lavoratori della Romagna da subito al lavoro per ripristinare le strutture turistiche e le aziende balneari danneggiate che risultano già funzionanti per l’accoglienza dei turisti. Il nubifragio ha causato danni, più o meno gravi a seconda dell’area, che dovranno essere valutati, ma è anche indispensabile verificare e affrontare una volta per tutte le storiche carenze strutturali di alcune località causa di pesanti ripercussioni ad ogni evento meteo avverso”.