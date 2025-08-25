Ultimo appuntamento con il mercatino dei Puffi
E anche per il mercatino dei Puffi di Cesenatico è giunta l’ora dell’ultimo appuntamento dell’estate. Si tratta del mercatino dei bambini, in cui si mettono in mostra i giochi che non si usano più. Una piccola rarità in quel di Piazza delle Conserve che non può che lasciare affascinati i passanti in preda ai ricordi dell’infanzia.

Il mercatino dei Puffi, che ha tra i propri promotori la Croce Rossa comitato di Cesenatico, si terrà mercoledì 27 agosto in Piazza delle Conserve.

Poi… “Cari puffi arrivederci al prossimo anno!” è il simpatico saluto dei volontari Cri.

