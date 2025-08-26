Cesenatico si prepara a un settembre di sport

Sabato 13 settembre con il Memorial Pantani, corsa ciclistica che vedrà al via squadre WorldTour, Professional e Continental con partenza e arrivo prevista a Cesenatico. Tappa importante – dedicata a Marco Pantani, il più grande sportivo della storia di Cesenatico – nel cammino verso il finale di stagione che in Italia vive alcuni dei suoi momenti più importanti, la corsa creata nel 2004, arriva così alla sua 21ª edizione con grandi ambizioni.

Domenica 14 settembre è in programma la 15esima edizione della Maratona Alzheimer, un evento non solo sportivo ma anche di grande valenza sociale e solidale con la Colonia Agip e il Parco di Levante che diventano il ritrovo di runner, famiglie e chiunque si voglia cimentare.

Sabato 27 settembre torna la “Festa dello Sport”, un grandissimo appuntamento per le vie di Cesenatrico. Saranno coinvolte le società sportive che operano sul territorio comunale, ognuna delle quali allestirà un proprio stand, con annesso spazio dove poter tenere una piccola dimostrazione pratica e dove far provare varie attività motorie a bambini, ragazzi e adulti. La manifestazione prenderà il via alle ore 14.30 e si concluderà alle ore 18.30 circa in Piazza Ciceruacchio.