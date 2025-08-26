Divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare di Villamarina

Come sempre accade in questi casi, gli effetti – del tutto temporanei – del maltempo che ha colpito con violenza la costa nella notte fra sabato e domenica scorsi intervengono anche sulla balneabilità, legati all’arrivo in mare delle acque di fiumi e canali ingrossati dal forte temporale, come programmato. Un fenomeno che in ogni analoga occasione è rientrato nell’arco delle 24 ore successive.