Grande Marcia Alzheimer: un cammino di speranza

Ci sono anche alternative più brevi: la Piccola Marcia Alzheimer, un percorso di 8 chilometri adatto a tutti che si svolge da Macerone a Cesenatico e che permette di unirsi agli altri camminatori in arrivo da Cesena. Chi preferirà un percorso ancora più breve, potrà partecipare alla Mini Marcia Alzheimer di soli 2 km, con partenza dal grattacielo di Cesenatico, Piazza Andrea Costa.

L‘approccio della Fondazione è fondato sulla tutela dei diritti umani inalienabili, nonostante la progressiva perdita di memoria, le persone con demenza non perdono il diritto alle emozioni, all’espressione di sé stessi, il diritto alle relazioni, ai luoghi e alle abitudini di un’intera vita, all’accessibilità, all’accoglienza, all’amorevolezza, alla stimolazione cognitiva, a non essere dimenticati e al vivere liberi dallo stigma sociale. E non va trascurato che solo attraverso il riconoscimento dei diritti è possibile garantire il diritto all’accesso alle cure più appropriate e all’assistenza. Allo stesso tempo, la Marcia intende richiamare l’attenzione sui bisogni e i diritti dei caregiver, quasi sempre familiari, che si prendono cura delle persone con Alzheimer e demenza.