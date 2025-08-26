Poste, stop alle spedizioni verso gli USA

Scattato ieri, sabato 23 agosto, lo stop sull’accettazione e invio di merci negli Stati Uniti da parte di Poste Italiane.
Disposizione, questa, in vista della norma che darà il via il 29 agosto prossimo al pagamento di tariffe doganali all’arrivo.
Resta attivo, invece, il servizio di “Poste Delivery International Express” che segue un differente processo logistico oltre alla assistenza doganale; le specifiche sono state pubblicate lo scorso 15 agosto dalla dogana americana.
Poste Italiane, inoltre, dà comunicazione attraverso il proprio sito che “è costretta, come gli altri operatori postali europei, a sospendere temporaneamente l’accettazione di tutte le spedizioni contenenti merci destinate agli Stati Uniti, già a partire dal prossimo 23 agosto” – a patto che non vi siano indicazioni diverse dalle autorità statunitensi e/o deroghe ai tempi di cui sopra.
Continuano, invece, le spedizioni di corrispondenza non contenenti merci.