“Cesenatico Insieme”, al via con i corsi di ballo

Il centro sociale “Cesenatico insieme” APS, in collaborazione con “Studio 524” e “Giuseppe & Friends” A.S.D. organizza corsi di ballo.
A partire dal 22 al 26 settembre si svolgeranno le serate di prova per i diversi tipi di corsi, così suddivisi per tipologia ed orari:
-Lunedì, Danza coreografica per bambini e ragazzi dalle ore 17:00 alle ore 19:00 e Kizomba dalle 20:45 alle 21:45;
-Martedì, Zumba dalle ore 18:00 alle ore 19:00; Balli di gruppo dalle ore 20:00 alle ore 22:00; Kizomba dalle ore 20:45 alle ore 22:45;
-Mercoledì, Balli di sala (slowfox trot, valzer lento, tango) dalle ore 19:00 alle 20:15 (intermedio-avanzato) e dalle ore 20:15 alle ore 21:15 (principianti);
-Giovedì, Folk dalle ore 20:30 alle ore 21:45;
-Venerdì, Balli caraibici (salsa cubana-bachata ecc..) dalle ore 20:30 alle 21:30 (prinicipianti) e dalle ore 21:30 alle ore 22:45 (intermedio-avanzato).
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi presso il Centro sociale “Cesenatico Insieme” A.P.S., in Viale Torino n. 6 – tel. 0547. 672922/342 8318842.