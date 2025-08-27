In stazione ferroviaria con due coltelli a serramanico

Dall’accertamento sulla loro identità, è emerso che tutti e due i fratelli erano conosciuti dalle forze dell’ordine per delitti contro il patrimonio e, il più giovane, risulta sottoposto anche alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali che prevede determinate limitazioni negli spostamenti fuori dal Comune di residenza.

Considerato che entrambi i fratelli dimostravano un immotivato nervosismo, gli agenti hanno proceduto ad un accertamento più approfondito a carico dei due, invitando gli uomini a mostrare eventuali oggetti detenuti illecitamente. Dopo qualche rimostranza, entrambi hanno consegnato un coltello a serramanico che tenevano celati nei marsupi portati a tracolla.

Al termine degli accertamenti, non ravvisandosi altre criticità, gli stessi sono stati allontanati e notiziati che si procede a loro carico con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì per violazione della normativa sulle armi, essendo stati trovati in possesso di armi od oggetti atti ad offendere di cui è vietato il porto fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo.

I coltelli a serramanico sono stati invece sottoposti a sequestro penale, in attesa di valutazione da parte dell’autorità giudiziaria.