RomagnaBanca, un aiuto concreto post maltempo

RomagnaBanca mette in campo un plafond da 20 milioni di euro a sostegno di famiglie e imprese colpite dai recenti eventi meteorologici che hanno interessato la Romagna nella notte tra sabato 23 e domenica 24 agosto.

Le risorse saranno destinate a coprire interventi di riparazione, sostituzione di beni danneggiati e spese di ripristino, oltre a garantire liquidità immediata a chi ha visto interrotta la propria attività economica. I finanziamenti verranno erogati a condizioni agevolate, con procedure snelle per assicurare risposte tempestive.

Potranno accedere ai fondi sia i privati, per danni a immobili, veicoli e beni di prima necessità, sia le imprese – comprese le attività agricole e commerciali – che necessitano di riparare strutture produttive, sostituire macchinari o far fronte a spese urgenti.