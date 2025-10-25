 Skip to main content
Notizie

Il Ponte del Gatto candidato al THE PLAN Award 2025

Anna Budini25 Ottobre 2025
ponte del gatto

Binini Partners è tra i finalisti del THE PLAN Award 2025, uno dei riconoscimenti internazionali più prestigiosi nel campo dell’architettura e del design contemporaneo. Tutti i progetti presentati dallo studio sono stati selezionati come finalisti, confermando l’eccellenza e la qualità progettuale che da sempre contraddistinguono il lavoro del team guidato da Davide e Michele Binini.

Tra i progetti in gara spiccano due opere per la progettazione sostenibile e innovativa: il Nuovo Gemelli CUORE di Roma e il Ponte San Giuseppe (Ponte del Gatto) di Cesenatico.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram
ponte del gatto

Il Nuovo Gemelli Heart Center di Roma è finalista nella categoria Health Future, mentre il Ponte San Giuseppe di Cesenatico, invece, è stato selezionato in due categorie: Public Space Future e Transport Future. L’opera, per la quale inizieranno i lavori a novembre, è capace di coniugare ingegneria e bellezza, funzionalità e rispetto per il paesaggio urbano e marittimo.

“Un importante riconoscimento per l’impegno di Binini Partners nel progettare spazi che uniscono innovazione, funzionalità e bellezza”, ha commentato sui social il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share