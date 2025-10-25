Il Ponte del Gatto candidato al THE PLAN Award 2025

Il Nuovo Gemelli Heart Center di Roma è finalista nella categoria Health Future, mentre il Ponte San Giuseppe di Cesenatico, invece, è stato selezionato in due categorie: Public Space Future e Transport Future. L’opera, per la quale inizieranno i lavori a novembre, è capace di coniugare ingegneria e bellezza, funzionalità e rispetto per il paesaggio urbano e marittimo.

“Un importante riconoscimento per l’impegno di Binini Partners nel progettare spazi che uniscono innovazione, funzionalità e bellezza”, ha commentato sui social il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli.