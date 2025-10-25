Ritorno all’ora solare: notte tra il 25 e il 26 Ottobre 2025

Effetti del cambio dell’ora

Lo spostamento delle lancette comporta un anticipo di un’ora sia per l’alba sia per il tramonto. Di conseguenza, si avrà:

Più luce solare al mattino.

Un accorciamento delle ore di luce solare disponibili al pomeriggio.

Durata dell’Ora Solare

Rimarrà in vigore per circa cinque mesi, fino a domenica 29 marzo 2026, data in cui sarà ripristinata l’ora legale.

Dibattito Ora Legale vs. Ora Solare

Nonostante i noti vantaggi energetici derivanti dall’adozione dell’ora legale, l’alternanza annuale con l’ora solare continua ad essere un argomento al centro di numerosi dibattiti a livello europeo e nazionale.