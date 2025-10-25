 Skip to main content
Notizie

Al via i lavori del pontile del veliero, simbolo del Museo della Marineria

Alessandro Mazza25 Ottobre 2025
giovanni pascoli albero pontile museo marineria

Riprende la ricostruzione del pontile per il trabaccolo “Giovanni Pascoli”

Riprenderanno lunedì i lavori fondamentali per la sezione galleggiante del Museo della Marineria di Cesenatico: la ricostruzione del pontile di accesso al “Giovanni Pascoli”, il trabaccolo da trasporto più grande della flotta e simbolo iconico del museo.

La struttura in legno, che permetteva ai visitatori di salire a bordo, era crollata nell’ottobre del 2024. Fortunatamente, i due tecnici che vi stavano lavorando al momento dell’incidente non hanno riportato conseguenze gravi.

giovanni pascoli

Fase Operativa: Posa del Piano Calpestabile

Dopo che lo scorso 15 maggio sono state posizionate e piantate nel fondale le lunghe briccole di sostegno (servizio a questo link), lunedì avrà inizio la fase successiva: la posa della parte superiore del pontile, quella destinata al transito delle persone. I lavori, con molta probabilità, non si concluderanno in una sola giornata ma proseguiranno nei giorni successivi anche se non consecutivi, per ripristinare completamente l’accesso.

Il ripristino del pontile è cruciale. A causa del Covid e della successiva rimozione della struttura pericolante, l’accesso pubblico al “Giovanni Pascoli” era stato interrotto, privando i visitatori di una delle principali attrattive del museo.

Restauro del Simbolo: Trovati i Fondi

La ripresa dei lavori arriva in concomitanza con un’ottima notizia per il trabaccolo stesso: sono stati trovati 50mila euro di fondi per il suo restauro. La donazione, proveniente da Glamping Cesenatico, permetterà di godere dei vantaggi offerti dall’Art Bonus.

Il restauro è urgentemente necessario per garantire la conservazione della barca. È indispensabile effettuare interventi straordinari sulla coperta e sulle sovrastrutture per evitare infiltrazioni e ristagno di acqua piovana. Inoltre, è prevista la messa in sicurezza delle manovre e dell’albero di trinchetto, dopo che l’anno scorso si era già intervenuti per sostituire l’albero di maestra.

pontile museo briccole

Il “Giovanni Pascoli”: Storia di un Gigante del Mare

Il “Giovanni Pascoli” è uno degli ultimi velieri dell’Adriatico, un magnifico esempio di trabaccolo da trasporto, imbarcazione storica utilizzata per il cabotaggio di merci tra le due sponde dell’Adriatico.

Varato a Cattolica nel 1936, navigò fino al 1960. La sua storia successiva è legata alla cultura: nel 1980 fu utilizzato per le riprese dello sceneggiato televisivo Marco Polo. Acquistato dall’Azienda di Soggiorno di Cesenatico nel 1983, fu restaurato e collocato nel canale nel 1985, dove da allora è l’icona del Museo della Marineria. Già nel 2008 era stato sottoposto a un importante intervento di restauro, concentrato principalmente sullo scafo e sulla struttura interna.

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

Mi piace farmi gli affaracci vostri!

