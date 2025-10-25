Al via i lavori del pontile del veliero, simbolo del Museo della Marineria

Restauro del Simbolo: Trovati i Fondi

La ripresa dei lavori arriva in concomitanza con un’ottima notizia per il trabaccolo stesso: sono stati trovati 50mila euro di fondi per il suo restauro. La donazione, proveniente da Glamping Cesenatico, permetterà di godere dei vantaggi offerti dall’Art Bonus.

Il restauro è urgentemente necessario per garantire la conservazione della barca. È indispensabile effettuare interventi straordinari sulla coperta e sulle sovrastrutture per evitare infiltrazioni e ristagno di acqua piovana. Inoltre, è prevista la messa in sicurezza delle manovre e dell’albero di trinchetto, dopo che l’anno scorso si era già intervenuti per sostituire l’albero di maestra.