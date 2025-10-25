RC Auto, la panoramica dei costi

Prezzo medio in Italia

Secondo le rilevazioni di Segugio.it – il portale leader nel mercato italiano della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito – a settembre il prezzo medio per l’assicurazione RC Auto in Italia si è attestato sui 486,53 €, confermandosi su livelli molto simili al mese precedente, quando era pari a 485,59 €. Rispetto a gennaio 2025, mese nel quale i prezzi hanno toccato il valore minimo degli ultimi 12 mesi con 439,54 € in media, si registra un aumento del +10,7%, mentre se si confrontano i prezzi attuali con quelli di settembre 2024 l’aumento è pari al +3,50%, con 16,45 € in più da pagare: 12 mesi fa il dato medio si attestava infatti sui 470,10 €.