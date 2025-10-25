 Skip to main content
Notizie

RC Auto, la panoramica dei costi

Giulia Zannetti25 Ottobre 2025
documenti

Prezzo medio in Italia

Secondo le rilevazioni di Segugio.itil portale leader nel mercato italiano della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito – a settembre il prezzo medio per l’assicurazione RC Auto in Italia si è attestato sui 486,53 €, confermandosi su livelli molto simili al mese precedente, quando era pari a 485,59 €. Rispetto a gennaio 2025, mese nel quale i prezzi hanno toccato il valore minimo degli ultimi 12 mesi con 439,54 € in media, si registra un aumento del +10,7%, mentre se si confrontano i prezzi attuali con quelli di settembre 2024 l’aumento è pari al +3,50%, con 16,45 € in più da pagare: 12 mesi fa il dato medio si attestava infatti sui 470,10 €.

Rincari e fasce d’età

La fascia d’età più colpita dai rincari rispetto al mese di settembre dello scorso anno è quella compresa tra i 35 e i 44 anni, che vede il prezzo medio della polizza RC Auto aumentare del +5,15% (da 434,11 € a 456,47 €), mentre gli Under 25 si confermano i consumatori che devono affrontare la spesa maggiore, con un premio medio annuo che attualmente tocca i 1.056,91 €, quasi il doppio rispetto alla fascia 25-34 anni (571,81 € in media a settembre 2025).

Emanuele Anzaghi, vicepresidente di Segugio.it, commenta: “Dopo i forti rincari avvenuti fra il 2022 e il 2024, assistiamo finalmente ad una sostanziale stabilizzazione, al netto delle fluttuazioni stagionali, dei prezzi a livello nazionale, seppure su livelli elevati”.

documenti

I dati in Emilia Romagna

Analizzando i dati relativi all’Emilia-Romagna, secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Assicurativo di Segugio.it, il premio medio per l’RCA nella regione si attesta a settembre sui 434,72 €, dato al di sotto della media nazionale. Rispetto al mese precedente, quando era pari a 428,55 €, si osserva un leggero rialzo dei prezzi per un aumento di circa 7 € all’anno. Confrontando i dati attuali con quelli di 12 mesi fa, quando il prezzo medio era di 419,89 €, si registra un aumento di circa 15 € annui (+3,53%), in linea con la media italiana. Così come avviene nel resto del Paese, anche in Emilia-Romagna gli Under 25 devono affrontare la spesa maggiore per l’assicurazione RC Auto, con il prezzo che a settembre tocca i 968,64 € in media, mentre per i consumatori Over 60 (ovvero la fascia d’età che paga meno) il premio medio è pari a 352,30 €.

Guardando al dettaglio provinciale:

  • a Parma il costo per l’RCA è il più basso dell’intera regione, con un dato medio pari a 416,22 € nelle rilevazioni di settembre 2025, a fronte di un aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del +3,51%;
  • Rimini è la provincia dell’Emilia-Romagna dove i prezzi sono più alti,  470,93 € in media per un aumento rispetto a settembre 2024 del+4,41%;
  • a Ferrara i rincari maggiori (+10,81%);
  • Reggio Emilia, l’unica provincia della regione dove si osserva un leggero calo (-2,86%).

