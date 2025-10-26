Antonio Molino, una favola che ha inizio a Cesenatico

“Sin da piccolo sono cresciuto in un clima culturale particolarmente vivace, indubbiamente anche grazie alla mia famiglia. Walter era ancora un ragazzino, 14/15 anni quando venne mandato da suo padre – mio nonno – a farsi conoscere da Achille Beltrame. Fu con lui poi che iniziò ad alternarsi nella realizzazione delle copertine della Domenica del Corriere. E da lì tutto cominciò…i giornalisti e chi si occupava della cultura, in generale, si incontrava e conosceva. Era automatico, a partire dalle redazioni, oltre al clima che invogliava allo scambio” – prosegue l’artista.

“C’è episodio di snodo che dice che la mia carriera professionale non è stata un accomodamento quanto una scelta personale. Era fine giugno/inizio luglio del 1967, avevo 11 anni e spesso d’estate, finita la scuola, andavo a mangiare dagli zii. La loro casa era piena di riviste: “Oggi”, “Epoca”, “Europeo”…su quest’ultima c’ era in in copertina Gianfranco Moroldo, il fotografo anche di Oriana Fallaci – inviato in Sinai per la guerra dei sei giorni. Foto in bianco e nero, anche di cadaveri di soldati…Lo sfogliai, rimasi attratto dal taglio delle fotografie. E lì dissi, ecco io da grande voglio fare i disegni di attualità (cronaca, costume…) ma non come quelli che fa lo zio Walter, ma con le inquadrature di questo fotografo…” – incalza nel racconto Molino.