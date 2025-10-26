“Guarda il cielo”, la storia di Claudia e l’Isola di Nicole

“Guarda il cielo” è molto più di un libro: è un viaggio nell’anima di una madre che impara a vivere giorno per giorno accanto a sua figlia, affrontando sfide e difficoltà con coraggio, fede e amore incondizionato.

È una testimonianza potente su quanto la fragilità possa racchiudere una luce immensa e su come, a volte, la speranza riesca a essere più forte della paura.

Dalla storia di Nicole nasce anche un progetto di vita: l’associazione L’Isola di Nicole, fondata da Claudia De Pascali a Cesenatico, che oggi si impegna per l’inclusione sociale dei bambini con difficoltà psicomotorie, nel nome e nel ricordo della piccola Nicole, scomparsa a soli 6 anni a causa di una tetraparesi spastica.