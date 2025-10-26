 Skip to main content
“Guarda il cielo”, la storia di Claudia e l’Isola di Nicole

Anna Budini26 Ottobre 2025
l'isola di Nicole

Una gravidanza serena, un sogno che profuma di futuro, un cielo azzurro che promette amore e serenità. Così inizia “Guarda il cielo”, il libro scritto da Claudia De Pascali, mamma di Nicole e presidente dell’associazione L’Isola di Nicole di Cesenatico.

Nel suo libro, Claudia racconta la sua storia e quella della figlia Nicole: un racconto intenso e autentico che attraversa la gioia dell’attesa, la paura, il dolore e, soprattutto, l’immensa forza dell’amore.

Nicole nasce in fin di vita, resta in coma per giorni, sospesa tra la vita e la morte. Ma nonostante le diagnosi impietose e le parole dure dei medici, la bambina lotta con una forza sorprendente, accendendo nel cuore della madre una speranza che non si spegnerà mai.

“Guarda il cielo” è molto più di un libro: è un viaggio nell’anima di una madre che impara a vivere giorno per giorno accanto a sua figlia, affrontando sfide e difficoltà con coraggio, fede e amore incondizionato.
È una testimonianza potente su quanto la fragilità possa racchiudere una luce immensa e su come, a volte, la speranza riesca a essere più forte della paura.

Dalla storia di Nicole nasce anche un progetto di vita: l’associazione L’Isola di Nicole, fondata da Claudia De Pascali a Cesenatico, che oggi si impegna per l’inclusione sociale dei bambini con difficoltà psicomotorie, nel nome e nel ricordo della piccola Nicole, scomparsa a soli 6 anni a causa di una tetraparesi spastica.

l'isola di Nicole

L’associazione porta avanti iniziative, eventi e attività di sostegno per le famiglie e i bambini, mantenendo viva la missione che Nicole ha ispirato con la sua breve ma intensa vita: costruire un mondo in cui ogni bambino, con le sue unicità, possa sentirsi accolto, amato e libero di “guardare il cielo”.

Per l’acquisto del libro e il sostegno all’associazione clicca qui.

