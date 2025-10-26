 Skip to main content
Notizie

I più letti della settimana: maltempo e cronaca in vetta

Anna Budini26 Ottobre 2025
Dalle ultime notizie agli eventi di cronaca più rilevanti: ecco gli argomenti che, negli ultimi sette giorni, hanno catturato maggiormente l’attenzione dei lettori di Living Cesenatico.

L’articolo che ha riscosso il maggior interesse è stato quello dedicato all’allerta meteo gialla per maltempo di giovedì 23 ottobre, che ha totalizzato 7.929 visualizzazioni.

Tra le prime quattro notizie più lette della settimana spicca anche quella dedicata allo stop al degrado, con l’addio ai cassonetti per la raccolta degli abiti usati a Cesenatico: l’articolo ha raggiunto 6.921 lettori.

L’articolo dedicato alla vendita della colonia di Cesenatico da parte del Comune di Novara ha invece totalizzato 5.704 lettori.

L’articolo sulla vicenda dell’uomo marocchino operato al Bufalini dopo aver ingerito una chiave ha registrato 4.986 lettori.

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

