I più letti della settimana: maltempo e cronaca in vetta

L’articolo che ha riscosso il maggior interesse è stato quello dedicato all’allerta meteo gialla per maltempo di giovedì 23 ottobre, che ha totalizzato 7.929 visualizzazioni.
Tra le prime quattro notizie più lette della settimana spicca anche quella dedicata allo stop al degrado, con l’addio ai cassonetti per la raccolta degli abiti usati a Cesenatico: l’articolo ha raggiunto 6.921 lettori.
L’articolo dedicato alla vendita della colonia di Cesenatico da parte del Comune di Novara ha invece totalizzato 5.704 lettori.
L’articolo sulla vicenda dell’uomo marocchino operato al Bufalini dopo aver ingerito una chiave ha registrato 4.986 lettori.