Pesce fa festa. “Ci vuole turnazione, non siamo dei figliastri”

“Negli anni – si legge – abbiamo sempre abbinato all’offerta di pesce nostrano una serie di iniziative culturali con il coinvolgimento di esperti del settore ittico intrattenitori speciali per storie di uomini e di mare coinvolgendo i bambini per educarli al contatto e al consumo di pesce fresco, elementi purtroppo assenti in ambito scolastico. Riguardo a questo siamo ancora gli unici a farlo”.

La turnazione mancata

“Abbiamo sempre voluto offrire il vero oggetto della festa e promuoverlo culturalmente: il pesce nostrano del nostro mare Adriatico. Non solo ,abbiamo anche preteso che tutti u partecipanti rinunciassero all’ utilizzo di pesce d’ importazione (ad oggi 80% del pesce consumato in Italia è d’importazione). Detto ciò non accettiamo che la collocazione degli stand dei pescatori sia gestita in modo poco trasparente. Chiediamo da tempo che la zona del Mercato Ittico, con evidenza la più emblematica e redditizia sia affidata a rotazione alle diverse Associazioni e mai alla festa di Novembre questo è successo”.

“Con lettere ed incontri abbiamo chiesto di cambiare in ossequio alla trasparenza e all’equità. Senza risultati, neppure dall’ Amministrazione che ha una indubbia paternità sulla manifestazione nata negli anni ’90. Nessuno e dico nessuno vuole andare in piazza del monte e come sempre ci siamo noi, i figliastri! Viva Piazza del monte! Confidiamo che questo scritto venga compreso e susciti dibattito nella città”.