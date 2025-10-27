Furti, “confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine”

«Come amministrazione comunale, con il prezioso supporto della Polizia Locale di Cesenatico, auspichiamo che presto grazie al cumulo di denunce possano essere allontanati dal territorio comunale e assicurati alla giustizia. In questi giorni ho incontrato cittadini e imprenditori preoccupati per i continui episodi di furto e per aver visto queste persone tornare in libertà subito dopo il fermo. A tutti i cittadini mi sento di dire che non devono aver paura nel denunciare alle forze dell’ordine ogni episodio o movimento sospetto, solo in questo modo potremo fermare questa serie di furti. Anche negli anni passati nel periodo autunnale quando molte attività chiudono, soprattutto in zona turistica, abbiamo registrato episodi analoghi. Confido che anche questa volta con l’aiuto delle forze dell’ordine saremo in grado di fermare questi fenomeni».