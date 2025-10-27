Il Pesce fa Festa: tra musica, spettacoli e magia

Il mare raccontato dai pescatori

Durante la festa, il Centro Studi Calisesi – Museo dei Pescatori (via Squero 63) sarà aperto al pubblico dal 31 ottobre al 2 novembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, con la mostra permanente dedicata ai pescatori di Cesenatico, letture e laboratori per bambini.

Sabato 1 novembre, alle 9.45, sarà in programma “Explore the fishermen’s world”, un percorso alla scoperta della storia, delle tradizioni e del mondo della pesca. Per informazioni e prenotazioni: 328 3631089.

Durante i giorni della festa, il ponte di via Anita Garibaldi sarà impreziosito dalle installazioni artistiche di Isabella Righetti, che offriranno uno sguardo poetico e contemporaneo sul rapporto tra Cesenatico e il mare.