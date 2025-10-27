Scuola Arfelli chiusa, monta la polemica

Scuola chiusa per la manifestazione Il Pesce fa Festa. E monta la polemica da parte dei genitori.
Nello specifico si tratta della chiusura della scuola media Dante Arfelli, trasferita momentaneamente nella sede dell’ex scuola Saffi per consentire i lavori di adeguamento sismico nella struttura principale. Chiusura dettata da un’ordinanza del sindaco, che precisa: “Una scelta analoga fu decisa anche nel 2020 in occasione del Giro d’Italia. La decisione è stata concordata con la dirigenza scolastica per evitare problemi di sicurezza sulla viabilità”.
Così venerdì 31 ottobre il plesso resterà chiuso, come scritto nella circolare n. 092 del 24 ottobre firmata dal dirigente scolastico e che allega ai genitori l’ordinanza del sindaco. Nello specifico si tratta della “sospensione delle lezioni limitata esclusivamente alla sede di via Saffi”, inoltre “le attività di tempo prolungato sono sospese, anche per gli studenti che solitamente le svolgono nella sede di via Cremona”.
Da parte loro i genitori non ci stanno: “Chiudono una scuola di venerdì per la festa del pesce… vi pare una cosa logica? Giusta? Si tratta di un giorno normalissimo di lavoro per tutti i genitori, che si troveranno in difficoltà nel gestire i figli a casa. Vietiamo l’istruzione! Una vergogna”.