Con soccorso letterario regali incartati e vampiri a Cesenatico

La saga di Twilight

Twilight parla della storia d’amore tra Isabella “Bella” Swan e il vampiro Edward Cullen. La trama si sviluppa quando Bella, un’adolescente che si trasferisce a Forks, Washington, si innamora del misterioso Edward. Ben presto scopre che Edward non è un ragazzo come gli altri, ma un vampiro, e la loro relazione è complicata dalla sua natura soprannaturale

A chi avrà la fortuna di prendere i regali, spero gradiscano e una foto ricordo per la bacheca virtuale di Soccorso Letterario è più che ben gradita.