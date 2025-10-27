Con soccorso letterario regali incartati e vampiri a Cesenatico

Dal tramonto all’alba è caccia al libro per Cesenatico
Chi lascia un libro e… chi trova un piccolo tesoro. È l’iniziativa di Soccorso Letterario che ha lasciato in città ben due libri in omaggio per chi li trovasse. “Il primo – scrivono da Soccorso Letterario – sul frigolibro dell’amico Damiano Saulig in Viale Carducci, numero 171 e il secondo su di una radice in Piazza Costa. Sono in confezioni regalo”. E da quanto si legge sui social non sono passati inosservati.
La finalità dell’iniziativa
Si tratta di promuovere il piacere di leggere, che risulta essere l’obiettivo del progetto Soccorso Letterario. Una volta letti, potrete abbandonare nuovamente i libri facendoli vagabondare in cerca di altri lettori. i due libri ” a zonzo” per Cesenatico sono “New Moon” di Stephenie Meyer e “Twilight” sempre di Stephenie Meyer. Si tratta del primo e secondo libro della Saga di Twilight.
La saga di Twilight
Twilight parla della storia d’amore tra Isabella “Bella” Swan e il vampiro Edward Cullen. La trama si sviluppa quando Bella, un’adolescente che si trasferisce a Forks, Washington, si innamora del misterioso Edward. Ben presto scopre che Edward non è un ragazzo come gli altri, ma un vampiro, e la loro relazione è complicata dalla sua natura soprannaturale
A chi avrà la fortuna di prendere i regali, spero gradiscano e una foto ricordo per la bacheca virtuale di Soccorso Letterario è più che ben gradita.