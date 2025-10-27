 Skip to main content
Notizie

Un chiarimento nel ricordo di Manuel

Anna Budini27 Ottobre 2025
candela

Negli scorsi giorni avevamo pubblicato, poi rimosso, un articolo dedicato a un’iniziativa simbolica in memoria di Manuel Budini, il 16enne scomparso tragicamente lo scorso luglio in un incidente durante un raduno notturno di scooter nella zona artigianale di Longiano.

L’idea di portare biglie colorate sulla sua tomba era nata da un post condiviso dalla zia del ragazzo, ma non rappresentava la volontà dei genitori. Nella convinzione di raccontare un gesto affettuoso, avevamo dato spazio alla proposta.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Ci dispiace che la pubblicazione di quell’articolo abbia potuto generare dispiacere nella mamma di Manuel. Non era nostra intenzione urtare la sensibilità dei familiari.

Abbiamo scelto di rimuovere il testo e di pubblicare queste righe per rispetto nei confronti di Manuel.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share