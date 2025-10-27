Un chiarimento nel ricordo di Manuel

Negli scorsi giorni avevamo pubblicato, poi rimosso, un articolo dedicato a un’iniziativa simbolica in memoria di Manuel Budini, il 16enne scomparso tragicamente lo scorso luglio in un incidente durante un raduno notturno di scooter nella zona artigianale di Longiano.
L’idea di portare biglie colorate sulla sua tomba era nata da un post condiviso dalla zia del ragazzo, ma non rappresentava la volontà dei genitori. Nella convinzione di raccontare un gesto affettuoso, avevamo dato spazio alla proposta.
Ci dispiace che la pubblicazione di quell’articolo abbia potuto generare dispiacere nella mamma di Manuel. Non era nostra intenzione urtare la sensibilità dei familiari.
Abbiamo scelto di rimuovere il testo e di pubblicare queste righe per rispetto nei confronti di Manuel.