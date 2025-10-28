Arrestato a Cesenatico Albanese per reingresso illegale e falso documento

Aree di Competenza e Servizi Intervenuti

L’accordo definisce chiaramente le aree operative di competenza, prevedendo incontri periodici di coordinamento per la verifica dei risultati:

Polizia Stradale: I servizi interesseranno in particolare le strade di confine tra i Comuni di Cesena e Roncofreddo, e tra i Comuni di Cesena e Cesenatico.

Sicurezza Urbana e Prevenzione: Le operazioni di prevenzione e controllo in materia di sicurezza urbana si estenderanno su tutti i territori di competenza delle Polizie Locali dell’Unione Rubicone e Mare, di Cesena e di Cesenatico.