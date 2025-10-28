 Skip to main content
Arrestato a Cesenatico Albanese per reingresso illegale e falso documento

Alessandro Mazza28 Ottobre 2025
Intervento e Arresto a Cesenatico

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cesenatico hanno condotto un’operazione nel fine settimana che ha portato all’arresto di un cittadino albanese di 41 anni. L’uomo è ritenuto presunto responsabile dei reati di:

Reingresso sul territorio nazionale dopo una precedente espulsione.

Falso materiale e uso di atto falso.

L’azione è scaturita da un servizio perlustrativo svolto sabato sera lungo una via centrale di Cesenatico. Una pattuglia ha notato un’autovettura sospetta con tre persone a bordo.

Inseguimento e Controllo

Alla vista dei militari, il conducente del veicolo ha aumentato la velocità nel tentativo di eludere il controllo. I Carabinieri si sono posti all’inseguimento, riuscendo a bloccare la fuga dopo poche centinaia di metri.

Durante gli accertamenti:

I passeggeri (anch’essi albanesi) sono risultati in possesso di documenti validi e regolari permessi di soggiorno.

Il conducente, alla richiesta di documenti, ha esibito una patente di guida che, a seguito di verifiche più approfondite, è risultata contraffatta.

Le Accuse: Espulsione e Divieto di Reingresso

Ulteriori accertamenti, inclusi il fotosegnalamento, hanno rivelato la vera identità del 41enne e la sua posizione irregolare:

A suo carico pendeva un precedente provvedimento di espulsione dal territorio nazionale verso l’Albania, emesso dalla Prefettura di Fermo ed eseguito a giugno 2025 (da notare che il testo originale menziona il 2025, che è una data futura rispetto ad oggi).

Il provvedimento imponeva anche il divieto di reingresso nel territorio nazionale per tre anni.

Provvedimenti Giudiziari
Al termine delle formalità:

I Carabinieri hanno proceduto al fermo dell’uomo.

Il falso documento è stato sequestrato e sono state contestate le violazioni connesse alla guida senza patente.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Forlì.

Nella giornata odierna, il 41enne è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Forlì, che:

Ha convalidato l’arresto.

Su richiesta dei termini a difesa dell’avvocato, lo ha rimesso in libertà in attesa della prossima udienza.

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

