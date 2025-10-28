Incidente a Sala, Corriere Brt abbagliato dal sole centra vettura

Ferita la donna al volante dell’Audi. Si tratta di una ragazza sui 40 anni originatia di Bulgarnò; era da sola a bordo della vettura quando è avvenuto l’impatto. È stata portata con un codice di media gravità al Bufalini di Cesena. Quando è stata soccorsa era cosciente.

La dinamica

Il furgone, uno di quelli dei corrieri, procedeva su via Pavirana in direzione Cesena, quando l’autista, pare abbagliato dal sole, ha urtato l’Audi con la donna a bordo senza rispettare lo stop. Quest’ultima procedeva su via Mare da Gambettola in direzione via Vetreto.

La raccomandazione

Si raccomanda di cercare strade alternative senza ostacolare o ostruire le vie per i soccorsi. Sono presenti sul posto i vigili del fuoco e i mezzi del 118 tra cui l’elimedica. La circolazione del traffico è gestita dalla polizia locale con più pattuglie in quel tratto.