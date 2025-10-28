 Skip to main content
Incendio in capanno agricolo, intervengono i vigili del fuoco

Alessandro Mazza28 Ottobre 2025
Prima mattina movimentata in quel di Villamarina. Le sirene dei vigili del fuoco hanno dato il buongiorno ai residenti. Ad andare a fuoco, da quanto raccolto fino ad ora, pare sia stato un capanno agricolo. Ancora presto per dire le cause. Non pare ci siano stati feriti. Sono intervenuti di vigili del fuoco da Cesena.

(seguiranno aggiornamenti)

L’incendio ha coinvolto una catasta di legna adiacente a un’abitazione. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere le fiamme, evitando che si propagassero all’edificio.
Nessuna persona è rimasta coinvolta.

