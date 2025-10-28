Incendio in capanno agricolo, intervengono i vigili del fuoco

Prima mattina movimentata in quel di Villamarina. Le sirene dei vigili del fuoco hanno dato il buongiorno ai residenti. Ad andare a fuoco, da quanto raccolto fino ad ora, pare sia stato un capanno agricolo. Ancora presto per dire le cause. Non pare ci siano stati feriti. Sono intervenuti di vigili del fuoco da Cesena.

(seguiranno aggiornamenti)