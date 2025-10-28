 Skip to main content
Nuove regole per l’ospitalità: avviato il confronto su affitti brevi e condhotel

Alessandro Mazza28 Ottobre 2025

Obiettivo: Innovazione e Aggiornamento Normativo

La Regione Emilia-Romagna promette di avviare una strategia per il rinnovamento dell’offerta turistica a 360 gradi, focalizzata sulla riqualificazione delle strutture ricettive. Nelle prossime settimane, l’assessorato darà il via a un confronto attivo con i seguenti attori:

Comuni.

Associazioni di categoria regionali del settore.

L’obiettivo è valutare proposte puntuali di adeguamento del quadro normativo regionale.

Dichiarazioni Chiave dell’Assessora Frisoni

L’assessora regionale al Turismo, Sport e Commercio, Roberta Frisoni, ha sottolineato i principi guida dell’iniziativa:

“L’obiettivo è diversificare e mantenere aggiornata la nostra offerta complessiva alle esigenze di un mercato turistico in rapida evoluzione.”

L’assessora ha inoltre evidenziato la necessità di:

Accompagnare le esigenze di innovazione e semplificazione normativa.

Recuperare il patrimonio edilizio dismesso.

Eliminare situazioni di degrado urbano.

Conciliare le esigenze abitative con quelle turistiche.

Il Calendario degli Incontri

Il percorso di ascolto e approfondimento prevede diversi appuntamenti:

Metà novembre: Primo incontro con i Comuni della costa e le assessore Roberta Frisoni (Turismo) e Irene Priolo (Infrastrutture, Mobilità, Ambiente).

A seguire: Incontri dedicati all’Appennino e alle altre destinazioni regionali.

Polizia locale colonie

Strumenti e Iniziative Correlate

La strategia di riqualificazione si basa su più strumenti:

Bando EURECA Turismo:

Aprirà a inizio 2026.

Sostenuto con 11 milioni di euro.

Obiettivo: supportare la riqualificazione delle strutture ricettive.

Revisione Normativa di Settore:

Si concentra su pianificazione urbanistica e classificazione alberghiera.

Progetto di Legge “Affitti Brevi”:

Fornisce uno strumento ai Comuni per affrontare le politiche abitative.

Migliora la qualità e l’omogeneità delle regole nell’offerta ricettiva.

Regolamentazione dei Condhotel:

Uno degli strumenti che verranno approfonditi per migliorare e diversificare l’offerta.

