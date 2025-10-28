Ordinanza Anti-Botti Halloween a Cesenatico: no ai petardi

Firmata dal Sindaco Gozzoli l’Ordinanza “Anti-Botti” per Halloween
In vista della festività di Halloween, il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato un’ordinanza restrittiva con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la quiete pubblica. L’ordinanza “anti-botti” impone il divieto di utilizzo di materiali esplodenti e articoli pirotecnici rumorosi.
Dettagli del Divieto di Petardi per Halloween
Il provvedimento stabilisce il divieto assoluto di utilizzare:
- Materiale esplodente
- Petardi
- Castagnole
- Simili artifici esplodenti e fortemente rumorosi
Durata del Divieto:
Il divieto è attivo dalle ore 16:00 del 31 ottobre 2025 fino alle ore 06:00 del 1° novembre 2025.
Le Zone di Cesenatico Interessate dall’Ordinanza
L’ordinanza copre specifiche aree del territorio di Cesenatico, in particolare le zone a maggiore affluenza e sensibilità. Il divieto si applica nelle seguenti aree:
- Levante a Mare della Ferrovia: Include le vie tra Viale Trento e l’asta del Porto Canale, comprese le aree di Ponente e i Giardini al Mare.
- Zona Valverde: Riguarda il Lungomare Carducci e le vie adiacenti fino alla ferrovia.
- Aree Specifiche in Centro Abitato (Sala): Lungovia Cesenatico, Via Campone Sala e Via Canale Bonificazione.
- Aree Sensibili: Le immediate prossimità di uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura e di assistenza.
Sanzioni per i Trasgressori
I cittadini e i trasgressori dell’ordinanza anti-botti di Cesenatico saranno soggetti a una sanzione pecuniaria amministrativa che varia da un minimo di € 25 a un massimo di € 500.