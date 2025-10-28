Ordinanza Anti-Botti Halloween a Cesenatico: no ai petardi

Firmata dal Sindaco Gozzoli l’Ordinanza “Anti-Botti” per Halloween

In vista della festività di Halloween, il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato un’ordinanza restrittiva con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la quiete pubblica. L’ordinanza “anti-botti” impone il divieto di utilizzo di materiali esplodenti e articoli pirotecnici rumorosi.

Dettagli del Divieto di Petardi per Halloween

Il provvedimento stabilisce il divieto assoluto di utilizzare:

Materiale esplodente

Petardi

Castagnole

Simili artifici esplodenti e fortemente rumorosi

Durata del Divieto:

Il divieto è attivo dalle ore 16:00 del 31 ottobre 2025 fino alle ore 06:00 del 1° novembre 2025.