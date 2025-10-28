 Skip to main content
Notizie

Ordinanza Anti-Botti Halloween a Cesenatico: no ai petardi

Alessandro Mazza28 Ottobre 2025
petardi botti ordinanza

Firmata dal Sindaco Gozzoli l’Ordinanza “Anti-Botti” per Halloween

In vista della festività di Halloween, il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato un’ordinanza restrittiva con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la quiete pubblica. L’ordinanza “anti-botti” impone il divieto di utilizzo di materiali esplodenti e articoli pirotecnici rumorosi.

Dettagli del Divieto di Petardi per Halloween

Il provvedimento stabilisce il divieto assoluto di utilizzare:

  • Materiale esplodente
  • Petardi
  • Castagnole
  • Simili artifici esplodenti e fortemente rumorosi

Durata del Divieto:

Il divieto è attivo dalle ore 16:00 del 31 ottobre 2025 fino alle ore 06:00 del 1° novembre 2025.

Le Zone di Cesenatico Interessate dall’Ordinanza

L’ordinanza copre specifiche aree del territorio di Cesenatico, in particolare le zone a maggiore affluenza e sensibilità. Il divieto si applica nelle seguenti aree:

  1. Levante a Mare della Ferrovia: Include le vie tra Viale Trento e l’asta del Porto Canale, comprese le aree di Ponente e i Giardini al Mare.
  2. Zona Valverde: Riguarda il Lungomare Carducci e le vie adiacenti fino alla ferrovia.
  3. Aree Specifiche in Centro Abitato (Sala): Lungovia Cesenatico, Via Campone Sala e Via Canale Bonificazione.
  4. Aree Sensibili: Le immediate prossimità di uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura e di assistenza.

Sanzioni per i Trasgressori

I cittadini e i trasgressori dell’ordinanza anti-botti di Cesenatico saranno soggetti a una sanzione pecuniaria amministrativa che varia da un minimo di € 25 a un massimo di € 500.

Alessandro Mazza

