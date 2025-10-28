“Romagna Tourism Experience 2025”: connessioni per il turismo

Fam Trip e Itinerari Tematici per Scoprire l’Identità Romagnola

L’ultima giornata, domenica 26 ottobre, è stata dedicata ai fam trip (viaggi di familiarizzazione), pensati per far vivere da vicino le diverse anime della Romagna e mostrare il suo patrimonio diffuso.

I tre itinerari tematici hanno toccato diverse località, da Cesenatico e Ravenna, a Longiano, Bertinoro, Bagnacavallo, Saiano e Rimini, permettendo ai buyer di:

Conoscere direttamente gli operatori locali.

Vivere esperienze autentiche (poetiche, conviviali, golose).

Comprendere l’identità e la quotidianità del territorio.

Bilancio Positivo e Collaborazione di Rete

Chiara Astolfi, Direttore di Visit Romagna, ha espresso grande soddisfazione: “Romagna Tourism Experience 2025 si chiude con un bilancio più che positivo, confermandosi un appuntamento strategico per la promozione del territorio… L’evento ha saputo valorizzare la dimensione esperienziale, mettendo in connessione persone, luoghi e racconti in un clima di collaborazione concreta”.

L’iniziativa è stata promossa con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, della Camera di commercio della Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) e dei seller, dimostrando la capacità della Romagna di presentarsi come destinazione unita e riconoscibile, con un modello di accoglienza che unisce professionalità, calore umano e capacità di fare rete nel turismo.