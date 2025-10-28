Sicurezza: accordo tra Polizia Locale di Cesena, Cesenatico e Unione Rubicone

Rinnovata la Collaborazione per il Controllo del Territorio fino al 2026
Le amministrazioni comunali di Cesena e Cesenatico, in collaborazione con l’Unione Rubicone e Mare, hanno rinnovato la collaborazione tra i rispettivi Comandi di Polizia Locale. L’intesa, originariamente siglata a novembre 2024, è stata prorogata per ulteriori dodici mesi e resterà in vigore fino all’11 novembre 2026.
La collaborazione rafforza l’impegno congiunto delle amministrazioni locali nel garantire un ambiente più sicuro e contrastare la microcriminalità che grava sulle comunità.
Questa partnership mira a rafforzare la sicurezza urbana e le attività di controllo del territorio, ottimizzando l’uso delle risorse disponibili e sviluppando azioni condivise di prevenzione e contrasto.
Obiettivi e Vantaggi dell’Accordo di Polizia Locale
L’accordo è finalizzato al mutuo aiuto operativo e all’interscambio di:
Attrezzature e mezzi
Informazioni e competenze professionali
L’obiettivo principale è potenziare i controlli sul territorio per contrastare fenomeni comuni di degrado urbano, microcriminalità e comportamenti antisociali, spesso attribuiti agli stessi soggetti noti alle forze dell’ordine.
Aree di Competenza e Servizi Intervenuti
L’accordo definisce chiaramente le aree operative di competenza, prevedendo incontri periodici di coordinamento per la verifica dei risultati:
Polizia Stradale: I servizi interesseranno in particolare le strade di confine tra i Comuni di Cesena e Roncofreddo, e tra i Comuni di Cesena e Cesenatico.
Sicurezza Urbana e Prevenzione: Le operazioni di prevenzione e controllo in materia di sicurezza urbana si estenderanno su tutti i territori di competenza delle Polizie Locali dell’Unione Rubicone e Mare, di Cesena e di Cesenatico.