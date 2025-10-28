Sicurezza: accordo tra Polizia Locale di Cesena, Cesenatico e Unione Rubicone

Rinnovata la Collaborazione per il Controllo del Territorio fino al 2026

Le amministrazioni comunali di Cesena e Cesenatico, in collaborazione con l’Unione Rubicone e Mare, hanno rinnovato la collaborazione tra i rispettivi Comandi di Polizia Locale. L’intesa, originariamente siglata a novembre 2024, è stata prorogata per ulteriori dodici mesi e resterà in vigore fino all’11 novembre 2026.

La collaborazione rafforza l’impegno congiunto delle amministrazioni locali nel garantire un ambiente più sicuro e contrastare la microcriminalità che grava sulle comunità.

Questa partnership mira a rafforzare la sicurezza urbana e le attività di controllo del territorio, ottimizzando l’uso delle risorse disponibili e sviluppando azioni condivise di prevenzione e contrasto.