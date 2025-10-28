Teatro di Cesenatico, ecco la programmazione 2025/2026

Le dichiarazioni degli amministratori comunali

«Siamo pronti a partire con la prossima stagione del nostro Teatro Comunale – ha commentato il sindaco Matteo Gozzoli – e ancora una volta il cartellone proposto, oltre a essere di grande qualità, si compone in modo vario e molto ricco in modo da poter abbracciare i diversi tipi di pubblico. Portiamo avanti così la nostra tradizione di prosa, teatro moderno e musica che ci contraddistingue ribadendo il ruolo centrale del Teatro per la nostra comunità culturale».

«Accendiamo i riflettori – ha commentato l’assessore alla Cultura Emanuela Pedulli – su una nuova stagione del teatro. Una stagione dalle numerose sfaccettature, come da tradizione, che apre una riflessione sull’Io grazie a grandi opere teatrali. Vorrei ringraziare l’ufficio teatro, il personale che si prepara ad accogliere gli spettatori e tutte le maestranze che sono al lavoro da mesi e che lo saranno per i prossimi per tenere alto il valore del tempio della cultura cittadina».