All Big, cercasi nuova attività per lo storico locale di Via Mazzini

AAA cercasi nuova attività per l’ex All Big di viale Mazzini. È uno dei locali storici di Cesenatico, unico nel suo genere e che ha regalato a tanti, tanti momenti memorabili nelle sue diverse forme. Chi non ricorda le serate passate al Lambretta?
In cerca di una nuova veste
Ora è in cerca di una nuova vita e di una nuova veste. A curare l’incontro tra domanda e offerta è l’agenzia Casà di Cesenatico che gestisce l’immobile con una trattativa riservata.
Non sono in vendita in muri, ma è possibile affittare il ramo d’azienda o in alternativa è disponibile anche la cessione del ramo d’azienda.
Nella prima formula chi subentra può affittare gli arredamenti e le attrezzature; nel secondo caso le acquista.
Potenziali clienti e sviluppi
Il locale è un bar ristorante, ma se si avvia l’iter burocratico, potrebbe aggiungere anche il ballo tra le proprie proposte al pubblico potendo contare su un ampio parcheggio interno e su una superficie di 600 metri quadrati a cui si aggiunge il giardino esterno.
E il locale non è passato inosservato. Infatti ci sono già degli interessati, soprattutto persone del posto, ma anche un franchising che, a quanto pare, ha messo gli occhi su Cesenatico.