Approvata variazione di bilancio, ricaduta di investimenti per oltre 5 milioni

Le manutenzioni

Per asfalti, marciapiedi, pubblica illuminazione e verde pubblico sono in arrivo 3 milioni di euro di risorse. Il piano asfalti potrà contare su un investimento totale da € 1.500.000: i primi € 500.000 di lavori sono già eseguiti a maggio e giugno mentre sono in corso le lavorazioni sulle strade comunali per altri € 500.000. Si stanno inoltre eseguendo ulteriori progettazioni per interventi da € 500.000 che verranno approvati nel 2025 e realizzati nel 2026. Un altro intervento importante riguarda la riqualificazione di viale dei Mille nel tratto compreso tra viale Trento e via Milano con € 500.000 che saranno impiegati per il rifacimento di strada, marciapiedi e arredo urbano. L’intervento è stato parzialmente finanziato dall’accordo operativo collegato al recupero della colonia Bonomelli. Sulla pubblica illuminazione sono previsti investimenti per oltre € 400.000 destinati al rifacimento di impianti danneggiati nelle frazioni di Valverde e Zadina. Una delle novità arriva sul fronte del verde pubblico con un investimento da € 500.000 per intervenire sulle zone turistiche, con protagoniste rotonde, viali di accesso al mare, piazze, lungomari che includeranno due zone molto importanti come Piazza delle Conserve e i Giardini al Mare nel tratto da piazza Costa a via Montegrappa.