 Skip to main content
Notizie

Avvistato ladro a Cesenatico: fuga nei campi verso il Pisciatello

Anna Budini29 Ottobre 2025
carabinieri

Attimi di paura questa sera (mercoledì 29 ottobre) a Cesenatico, intorno alle ore 20.05, quando sulle pagine social del Comitato di Quartiere di Sala la presenza di un ladro armato in via Romagna. L’uomo, alto circa 1 metro e 80, era vestito completamente di nero, con cappellino e passamontagna, e si nascondeva all’interno di un fosso lungo la strada.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Secondo la testimonianza, il sospetto sarebbe poi fuggito attraverso i campi in direzione del fiume Pisciatello, dopo essere stato inseguito dal cittadino che lo aveva notato. Durante la fuga, il malvivente avrebbe impugnato una pistola, ma non è ancora chiaro se si trattasse di un’arma vera o di un giocattolo.

I carabinieri sono stati allertati.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share