Avvistato ladro a Cesenatico: fuga nei campi verso il Pisciatello

Attimi di paura questa sera (mercoledì 29 ottobre) a Cesenatico, intorno alle ore 20.05, quando sulle pagine social del Comitato di Quartiere di Sala la presenza di un ladro armato in via Romagna. L’uomo, alto circa 1 metro e 80, era vestito completamente di nero, con cappellino e passamontagna, e si nascondeva all’interno di un fosso lungo la strada.
Secondo la testimonianza, il sospetto sarebbe poi fuggito attraverso i campi in direzione del fiume Pisciatello, dopo essere stato inseguito dal cittadino che lo aveva notato. Durante la fuga, il malvivente avrebbe impugnato una pistola, ma non è ancora chiaro se si trattasse di un’arma vera o di un giocattolo.
I carabinieri sono stati allertati.