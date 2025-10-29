Avvistato ladro a Cesenatico: fuga nei campi verso il Pisciatello

Attimi di paura questa sera (mercoledì 29 ottobre) a Cesenatico, intorno alle ore 20.05, quando sulle pagine social del Comitato di Quartiere di Sala la presenza di un ladro armato in via Romagna. L’uomo, alto circa 1 metro e 80, era vestito completamente di nero, con cappellino e passamontagna, e si nascondeva all’interno di un fosso lungo la strada.