Blitz in pineta a Zadina, denunciati due egiziani

Nei giorni scorsi la Polizia Locale è intervenuta nella zona della Pineta identificando due soggetti egiziani residenti al CAS di Cervia, che detenevano sostanze stupefacenti.

Il primo – classe 1977 – deteneva 100 grammi di hashis e 600 euro in banconote di piccolo taglio; il secondo – classe 1995 – aveva con sé tre involucri di cocaina dal peso di 2 grammi complessivi. Entrambi erano incensurati con il primo che aveva pendente un ordine di espulsione attualmente sospeso per via di un ricorso. L’intervento è stato possibile grazie all’ausilio dell’unità cinofila Yuma che ha permesso di individuare le sostanze ben occultate.