Club Family Hotel: Bilancio 2025 e Strategie 2026 per l’Ospitalità Familiare

Il waterfront di Ponente

Dopo la realizzazione completa di tutto il sistema fognario – che il quartiere attendeva da oltre 50 anni – la scorsa estate si è festeggiata l’inaugurazione del primo stralcio dei lavori per il Waterfront di Ponente. Si è arrivati alla conclusione della completa riqualificazione del Canale Zadina e dei due accessi al mare di via Cabral e via Diaz. Nei prossimi mesi era già in programma la riqualificazione della strada di accesso al mare che costeggia il canale Zadina e si interseca con via Colombo, e l’accesso al mare di via Pinzon. Con la variazione di bilancio approvata, arrivano € 1.700.000,00 che permetteranno di ampliare il progetto arrivando a completare il lavoro su tutta via Colombo, fino all’intersezione con via Magellano. La rigenerazione di via Colombo prosegue un progetto centrale per Ponente. Vengono salvaguardati i Platani esistenti, introducendo anche generose aiuole. Verrà mantenuta una strada a doppio senso di marcia razionalizzando il sistema dei parcheggi con stalli auto e moto disposti lungo tutto il lato a monte. Un percorso pedonale, anch’esso in pavimentazione drenante correrà lungo tutto il fronte. Lato mare si prevede un arioso e generoso percorso ciclopedonale in pavimentazione drenante che in parte ingloba anche le aiuole del rinnovato filare di Platani. Un nuovo sistema di illuminazione darà visibilità e sicurezza all’intera area mentre un sistema di arredi urbani quali porta bici e bidoni daranno nuove opportunità a chi percorrerà il viale.