Dormitorio, il Comune smentisce le voci. “Attendiamo la Curia”

Centro di accoglienza notturno per senza tetto in pieno centro storico. L’argomento “dormitorio” torna a serpeggiare tra chi conosce la situazione (gli spunti non mancano) tanto più in vista dei mesi freddi che sono alle porte. Che ne sarà del convento dei Cappuccini? Sarà ancora destinato a questo scopo?

La situazione, già difficile in partenza, ha dato segni di preoccupazione a primavera quando, chi era ospitato è stato legittimamente allontanato in quanto non vi era più un’emergenza freddo. Ne sono scaturiti gesti plateali che hanno richiamato l’attenzione del pubblico e dei media locali dando al centro cittadino un’immagine non proprio edificante.

La povertà non è un reato, ma certi atteggiamenti come urla, schiamazzi e altro non sono rispettosi della comunità che dà asilo.