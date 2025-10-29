Lascia un fucile incustodito. Denunciato dai carabinieri

Servizio di Controllo del Territorio

Nelle scorse serate, i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione, che ha coinvolto i militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, era finalizzata alla prevenzione dei reati in generale e al controllo della circolazione stradale.

I controlli sono stati effettuati nelle aree ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le principali arterie stradali più frequentate. L’operazione si è conclusa con la denuncia di sei persone alla Procura della Repubblica di Forlì e tre segnalazioni alla Prefettura.