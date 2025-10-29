 Skip to main content
Notizie

Lascia un fucile incustodito. Denunciato dai carabinieri

Alessandro Mazza29 Ottobre 2025
carabinieri

Servizio di Controllo del Territorio

Nelle scorse serate, i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione, che ha coinvolto i militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, era finalizzata alla prevenzione dei reati in generale e al controllo della circolazione stradale.

I controlli sono stati effettuati nelle aree ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le principali arterie stradali più frequentate. L’operazione si è conclusa con la denuncia di sei persone alla Procura della Repubblica di Forlì e tre segnalazioni alla Prefettura.

Denunce Penali

Sono state deferite all’Autorità Giudiziaria sei persone per i seguenti reati:

Motociclista per Sostituzione di Persona e Falsa Attestazione:

L’uomo ha fornito false generalità (indicando quelle di un familiare) per impedire ai militari di accertare che stesse guidando con la patente revocata.

Provvedimenti: Denuncia per “sostituzione di persona” e “falsa attestazione a pubblico ufficiale”, sanzione amministrativa per “guida con patente revocata” e sequestro del motoveicolo.

Uomo per Porto d’Armi Improprie e Resistenza:

Trovato in evidente stato di alterazione in centro storico.

Ha assunto inizialmente un atteggiamento ostile verso il personale sanitario e poi ha opposto resistenza ai Carabinieri per sottrarsi all’identificazione.

Trovato in possesso ingiustificato di un grosso cacciavite (sottoposto a sequestro).

Uomo per Omessa Custodia di Armi:

Ha lasciato incustodito lungo la pubblica via un fucile da caccia regolarmente detenuto.

Provvedimenti: Denuncia, sequestro penale dell’arma e adozione di ulteriori provvedimenti amministrativi a carico del titolare.

Uomo per Falso Materiale e Ricettazione:

Controllato alla guida di un’auto, ha esibito una patente di guida straniera risultata contraffatta.

Provvedimenti: Denuncia per i reati indicati e sequestro del documento falso.

Due Cittadini Stranieri per Irregolare Permanenza:

Sono stati denunciati per essersi trattenuti irregolarmente sul territorio nazionale.

Provvedimenti: Segnalazione al competente ufficio immigrazione per l’avvio della procedura di espulsione.

Controlli Amministrativi (Assuntori di Stupefacenti)

Nel corso del medesimo servizio, i Carabinieri hanno proceduto anche dal punto di vista amministrativo:

Tre assuntori di sostanze stupefacenti sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish, asseritamente destinati all’uso personale.

Provvedimenti: Segnalazione alla Prefettura di Forlì-Cesena per i provvedimenti di competenza e sequestro amministrativo della sostanza.

