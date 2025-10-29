Lascia un fucile incustodito. Denunciato dai carabinieri

Servizio di Controllo del Territorio
Nelle scorse serate, i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione, che ha coinvolto i militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, era finalizzata alla prevenzione dei reati in generale e al controllo della circolazione stradale.
I controlli sono stati effettuati nelle aree ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le principali arterie stradali più frequentate. L’operazione si è conclusa con la denuncia di sei persone alla Procura della Repubblica di Forlì e tre segnalazioni alla Prefettura.
Denunce Penali
Sono state deferite all’Autorità Giudiziaria sei persone per i seguenti reati:
Motociclista per Sostituzione di Persona e Falsa Attestazione:
L’uomo ha fornito false generalità (indicando quelle di un familiare) per impedire ai militari di accertare che stesse guidando con la patente revocata.
Provvedimenti: Denuncia per “sostituzione di persona” e “falsa attestazione a pubblico ufficiale”, sanzione amministrativa per “guida con patente revocata” e sequestro del motoveicolo.
Uomo per Porto d’Armi Improprie e Resistenza:
Trovato in evidente stato di alterazione in centro storico.
Ha assunto inizialmente un atteggiamento ostile verso il personale sanitario e poi ha opposto resistenza ai Carabinieri per sottrarsi all’identificazione.
Trovato in possesso ingiustificato di un grosso cacciavite (sottoposto a sequestro).
Uomo per Omessa Custodia di Armi:
Ha lasciato incustodito lungo la pubblica via un fucile da caccia regolarmente detenuto.
Provvedimenti: Denuncia, sequestro penale dell’arma e adozione di ulteriori provvedimenti amministrativi a carico del titolare.
Uomo per Falso Materiale e Ricettazione:
Controllato alla guida di un’auto, ha esibito una patente di guida straniera risultata contraffatta.
Provvedimenti: Denuncia per i reati indicati e sequestro del documento falso.
Due Cittadini Stranieri per Irregolare Permanenza:
Sono stati denunciati per essersi trattenuti irregolarmente sul territorio nazionale.
Provvedimenti: Segnalazione al competente ufficio immigrazione per l’avvio della procedura di espulsione.
Controlli Amministrativi (Assuntori di Stupefacenti)
Nel corso del medesimo servizio, i Carabinieri hanno proceduto anche dal punto di vista amministrativo:
Tre assuntori di sostanze stupefacenti sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish, asseritamente destinati all’uso personale.
Provvedimenti: Segnalazione alla Prefettura di Forlì-Cesena per i provvedimenti di competenza e sequestro amministrativo della sostanza.