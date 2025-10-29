Il Pesce fa festa, attivo il servizio navette gratuite

L’evento

Dal 29 ottobre al 2 novembre la città si prepara ad accogliere una nuova edizione de Il Pesce fa Festa, la manifestazione che ogni anno richiama migliaia di visitatori per celebrare la cucina marinara romagnola.

Grigliate, fritture e specialità locali conquisteranno ogni palato, in un’atmosfera di festa che unisce tradizione, gusto e ospitalità.

Promosso da Confesercenti e Confcommercio con il patrocinio del Comune di Cesenatico, il sostegno di RomagnaBanca Credito Cooperativo come main sponsor e la collaborazione di Cooperativa Bagnini di Cesenatico, Cesenatico Camping Village e Radio Studio Delta, l’evento rinnova la sua attenzione alla sostenibilità e alla vivibilità del centro.