Il Pesce fa festa, attivo il servizio navette gratuite

L’evento
Dal 29 ottobre al 2 novembre la città si prepara ad accogliere una nuova edizione de Il Pesce fa Festa, la manifestazione che ogni anno richiama migliaia di visitatori per celebrare la cucina marinara romagnola.
Grigliate, fritture e specialità locali conquisteranno ogni palato, in un’atmosfera di festa che unisce tradizione, gusto e ospitalità.
Promosso da Confesercenti e Confcommercio con il patrocinio del Comune di Cesenatico, il sostegno di RomagnaBanca Credito Cooperativo come main sponsor e la collaborazione di Cooperativa Bagnini di Cesenatico, Cesenatico Camping Village e Radio Studio Delta, l’evento rinnova la sua attenzione alla sostenibilità e alla vivibilità del centro.
Servio navette gratuito
Anche nel 2025 torna il servizio navetta gratuito, un modo comodo e rispettoso dell’ambiente per raggiungere il cuore della festa senza stress. Quest’anno il servizio sarà potenziato con una nuova linea, per garantire collegamenti ancora più capillari tra i parcheggi principali e il centro.
Le linee attive saranno:
- linea gialla: dal parcheggio di viale dei Mille (Skatepark) a piazza Marconi e Palazzo del Turismo;
- linea rossa: dalla sede della Croce Rossa (via Saffi 191A) con fermate a piscina comunale, stadio e bar Zara;
- la nuova linea verde: dal Camping Cesenatico lungo via Mazzini fino a via Gaza.
Orari del servizio navetta:
Venerdì 31 ottobre: 16:30–19:00 e 20:00–22:30
Sabato 1 e domenica 2 novembre: 10:00–14:00, 16:30–19:00, 20:00–22:30
Un modo semplice, gratuito e sostenibile per vivere appieno Il Pesce fa Festa e lasciarsi guidare dai profumi del mare nel cuore di Cesenatico.