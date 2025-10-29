L’autunno a Cesenatico: ecco gli eventi in programma

Autunno ampiamente scoccato, e allora, che si fa a Cesenatico?
Appuntamenti culinari, della tradizione, e tanto altro ancora ci aspetta!
Segna in agenda!
- Il pesce fa festa, dal 30 ottobre al 2 novembre, la grande sagra gastronomica al sapore di pesce dell’Adriatico. Oltre agli stand di ristoratori anche mostra mercato e appuntamenti di intrattenimento.
- Mare dipinto – Mostra in Galleria “Leonardo”, fino al 16 novembre. Figurano opere pittoriche e grafiche per lo più acquisite da autori che nel corso del tempo hanno vissuto ed operato nella nostra città o hanno legato il loro nome a Cesenatico in quanto protagonisti di importanti eventi espositivi. A scorci paesaggistici che rimandano direttamente al “vero marino” si alternano “quadri d’acqua” scaturiti nella sfera della fantasia come nel caso del dipinto di Dario Fo, eseguito per la terza edizione (anno 1991) di “Mare Dipinto”. Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è gratuito. è gratuito.
- Il presepe della marineria, dal 30 novembre 2025 all’11 gennaio 2026, si accende, con l’albero di Natale in Piazza Pisacane, le luci natalizie del Porto Canale, il tetto di stelle di Piazza Ciceruacchio;