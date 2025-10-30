ElettroTequila torna a Cesenatico: un omaggio per chi arriva in tuta da sci

Per celebrare l’inizio della stagione invernale, chi arriva in tuta da sci riceverà in omaggio un “Bombardino del Deserto”, una delle nuove e originali proposte del menù del Merendero. Per l’occasione, il locale proporrà una drink list speciale che unisce i cocktail da baita all’inconfondibile Buena Onda del Mere, creando un perfetto equilibrio tra spirito alpino e atmosfera marittima.

In consolle un sound esplosivo fatto di musica elettronica, ritmi latini e vibrazioni positive.

Nata con l’obiettivo di far conoscere i distillati messicani in Italia, ElettroTequila è più di una festa: è un’esperienza sensoriale che unisce cultura, musica e gusto in una formula tutta da vivere.