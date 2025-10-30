ElettroTequila torna a Cesenatico: un omaggio per chi arriva in tuta da sci

Domenica 2 novembre 2025 torna a Cesenatico ElettroTequila, la festa che unisce musica elettronica e distillati messicani in un mix irresistibile di energia e divertimento.
L’appuntamento è dalle 17 al Merendero Burger Cocktail Bar in viale Carducci, in collaborazione con lo Sci Club Cesenatico, il gruppo di giovanissimi appassionati di sport invernali che anima il territorio con eventi, feste e uscite sulla neve.
Per celebrare l’inizio della stagione invernale, chi arriva in tuta da sci riceverà in omaggio un “Bombardino del Deserto”, una delle nuove e originali proposte del menù del Merendero. Per l’occasione, il locale proporrà una drink list speciale che unisce i cocktail da baita all’inconfondibile Buena Onda del Mere, creando un perfetto equilibrio tra spirito alpino e atmosfera marittima.
In consolle un sound esplosivo fatto di musica elettronica, ritmi latini e vibrazioni positive.
Nata con l’obiettivo di far conoscere i distillati messicani in Italia, ElettroTequila è più di una festa: è un’esperienza sensoriale che unisce cultura, musica e gusto in una formula tutta da vivere.