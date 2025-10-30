“Incassiamo tutti i polpi”: la risposta ironica dei Pescatori a casa vostra

L’immagine sui social

Un sacco da pugile con un polipo (rigorosamente del Mediterraneo come da disciplinare) e un messaggio: “Incassiamo tutti i polpi” è il primo dei messaggi che hanno scelto di consegnare ai social per scrollarsi di dosso le chiacchiere e continuare a far ciò che I pescatori a casa vostra sanno fare: mettere a tavola le persone finché non si alzano da tavola satolle e contente.

Tra una sarda in saor e una ricetta a base di tonno hanno trovato il tempo di condividerla dalla loro postazione: tra lo squero e il mercato ittico.

Unire l’utile al dilettevole… a tavola.

Ancora una volta I pescatori a casa vostra di Cesenatico hanno dato prova di intuito, simpatia e audacia rispondendo con ironia a un dibattito cittadino. Si sa in Romagna l’Allegria è il sale della vita. E dal loro stand pare non sia tutto. Altri messaggi saranno divulgati prossimamente sempre su questo filone. Salute!