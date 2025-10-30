Voli Forlì–Tbilisi: confermati i collegamenti con la Georgia anche per l’inverno
Buone notizie per chi viaggia tra la Romagna e la Georgia: Georgian Airways, compagnia di bandiera georgiana, ha annunciato che i voli da Forlì a Tbilisi continueranno anche durante la Winter Season.
Dopo l’inaugurazione dei collegamenti lo scorso aprile, la compagnia consolida così la propria presenza sul territorio, rafforzando il legame tra la Romagna e la capitale georgiana. L’obiettivo è quello di favorire sia i flussi turistici sia i rapporti economici e imprenditoriali tra i due Paesi.
I voli operano con partenza e arrivo dall’aeroporto “Luigi Ridolfi” di Forlì, che continua a crescere come punto di riferimento strategico per i collegamenti internazionali dell’Emilia-Romagna.
Tutti gli aggiornamenti e gli orari dei voli sono consultabili sui siti ufficiali www.forli-airport.com
Novità all’aeroporto di Forlì: arriva il sistema EES per frontiere più sicure
La conferma dei voli si accompagna a un’altra importante novità per lo scalo forlivese: l’avvio del nuovo sistema EES (Exit-Entry System), la cui piena attuazione in tutta l’Unione Europea è prevista entro il 9 aprile 2026.
L’EES nasce per modernizzare i controlli di frontiera, rendendoli più rapidi, sicuri ed efficienti per i viaggiatori extra UE. Il sistema registrerà i dati dei cittadini non comunitari in ingresso e in uscita dall’area Schengen, garantendo tracciabilità e maggiore sicurezza.
Grazie all’uso dei dati biometrici, il nuovo sistema permetterà di contrastare frodi d’identità, soggiorni irregolari e immigrazione illegale, migliorando la cooperazione tra le autorità europee e contribuendo alla prevenzione del terrorismo e di altri reati gravi.