Voli Forlì–Tbilisi: confermati i collegamenti con la Georgia anche per l’inverno

Buone notizie per chi viaggia tra la Romagna e la Georgia: Georgian Airways, compagnia di bandiera georgiana, ha annunciato che i voli da Forlì a Tbilisi continueranno anche durante la Winter Season.

Dopo l’inaugurazione dei collegamenti lo scorso aprile, la compagnia consolida così la propria presenza sul territorio, rafforzando il legame tra la Romagna e la capitale georgiana. L’obiettivo è quello di favorire sia i flussi turistici sia i rapporti economici e imprenditoriali tra i due Paesi.

I voli operano con partenza e arrivo dall’aeroporto “Luigi Ridolfi” di Forlì, che continua a crescere come punto di riferimento strategico per i collegamenti internazionali dell’Emilia-Romagna.

Tutti gli aggiornamenti e gli orari dei voli sono consultabili sui siti ufficiali www.forli-airport.com