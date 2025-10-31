Cesenatico si illumina. Il 29 Novembre apre Christmas Ice Cesenatico

Durante le feste non mancheranno sorprese: la casetta di Babbo Natale, la festa di Santa Lucia e tanti momenti a tema per vivere Cesenatico in un’atmosfera completamente nuova.

E per chi vuole una pausa dolce, ci sarà anche una casetta bar con waffle, crêpes e tante altre golosità. Un angolo perfetto per scaldarsi e godersi l’atmosfera del ghiaccio.

Cesenatico Christmas Ice sarà presso Largo San Giacomo.