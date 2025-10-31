Cesenatico si illumina. Il 29 Novembre apre Christmas Ice Cesenatico

Cesenatico si prepara a scivolare nella magia dell’inverno
A pochi passi dal porto canale, aprirà la nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio: Christmas Ice Cesenatico. Un luogo dove divertirsi, ridere, cadere, rialzarsi e farsi sorprendere dal profumo del Natale che si avvicina.
Orari:
Lunedì–Venerdì: 15:00–20:00
Sabato, Domenica e festivi: 10:00–24:00
Durante le feste non mancheranno sorprese: la casetta di Babbo Natale, la festa di Santa Lucia e tanti momenti a tema per vivere Cesenatico in un’atmosfera completamente nuova.
E per chi vuole una pausa dolce, ci sarà anche una casetta bar con waffle, crêpes e tante altre golosità. Un angolo perfetto per scaldarsi e godersi l’atmosfera del ghiaccio.
Cesenatico Christmas Ice sarà presso Largo San Giacomo.