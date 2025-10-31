Rubicone, partorisce e abbandona il neonato vicino ai cassonetti

Solo alcune ore più tardi, a causa di un forte malessere legato al mancato espulsione della placenta, la donna avrebbe chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso e salvato sia la madre che il piccolo, trasferendoli entrambi all’ospedale Bufalini di Cesena, dove sono ora ricoverati e sotto osservazione.

La magistratura ha aperto un’inchiesta per tentato infanticidio, affidata ai carabinieri, che stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto. Le indagini riguardano non solo la giovane madre, ma anche i familiari presenti in casa al momento del parto e il presunto padre del neonato, un uomo di 54 anni con gravi deficit cognitivi certificati, che non vive nella stessa abitazione.