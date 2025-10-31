Rubicone, partorisce e abbandona il neonato vicino ai cassonetti

Una vicenda drammatica si è consumata nelle campagne periferiche di Cesena, nella zona del Rubicone, dove una giovane donna ha partorito in casa e, subito dopo, ha abbandonato il neonato accanto ai cassonetti dei rifiuti.
Secondo le prime ricostruzioni (come riporta il Corriere Romagna), la donna avrebbe partorito da sola, in un contesto familiare segnato da disagio psichico e difficoltà intellettive. Dopo il parto, avrebbe lasciato il bambino all’esterno dell’abitazione, nei pressi dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
Solo alcune ore più tardi, a causa di un forte malessere legato al mancato espulsione della placenta, la donna avrebbe chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso e salvato sia la madre che il piccolo, trasferendoli entrambi all’ospedale Bufalini di Cesena, dove sono ora ricoverati e sotto osservazione.
La magistratura ha aperto un’inchiesta per tentato infanticidio, affidata ai carabinieri, che stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto. Le indagini riguardano non solo la giovane madre, ma anche i familiari presenti in casa al momento del parto e il presunto padre del neonato, un uomo di 54 anni con gravi deficit cognitivi certificati, che non vive nella stessa abitazione.