Turismo: obiettivo collegare la Malatestiana al grattacielo di Cesenatico

Alessandro Mazza31 Ottobre 2025
Malatestiana

Dal mare alla montagna

Il futuro del turismo passa per azioni condivise e sinergiche che superano i confini territoriali, valorizzando l’area nella sua interezza. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’offerta completa e articolata che soddisfi ogni interesse, dal mare all’entroterra.

Approvazione del Progetto di Valorizzazione Commerciale e Turistica

Nell’ambito di un bando regionale per la riqualificazione sostenibile e la valorizzazione del territorio, è stato approvato un progetto congiunto che mira alla valorizzazione integrata dell’area romagnola.

Enti Promotori: Unione dei Comuni Valle del Savio, Comune di Cesenatico, e Comune di Cesena.

Obiettivo: Favorire la valorizzazione integrata del territorio tramite interventi di promozione e marketing turistico che mettano in rete le eccellenze naturali, culturali e commerciali locali.

Costo complessivo: 80.000 euro.

Contributo regionale: 56.000 euro.

mercato saraceno turismo

Tre Azioni Strategiche di Marketing Territoriale

Il progetto si articola in tre azioni principali focalizzate sulla promozione del territorio, collegando specificamente Cesena, Cesenatico e la Valle del Savio:

1. Potenziamento del Cicloturismo e Mobilità Lenta
L’azione si concentra sulla valorizzazione della ciclabile sul Pisciatello (il ‘Rubicone storico’) tra Cesena e Cesenatico.

Prodotto Turistico: Creazione di un itinerario che colleghi il grattacielo di Cesenatico alla Biblioteca Malatestiana di Cesena.

Strumenti: Realizzazione di cartine, servizi navetta con trasporto bici, e specifiche attività promozionali.

Eventi: Organizzazione di press tour, educational tour e iniziative dedicate al cicloturismo lungo gli itinerari, con particolare attenzione al segmento in forte crescita dell’e-bike.

2. Digital Marketing e Contenuti Originali
Ampio spazio sarà dato alla promozione online a cura de I Percorsi del Savio e Visit Cesenatico.

Ambassador: Coinvolgimento di ambassador del territorio (da Verghereto a Cesenatico) per la creazione di contenuti originali su prodotti e itinerari.

Diffusione: Distribuzione dei contenuti sui canali social ufficiali.

Campagne: Produzione di contenuti promozionali e attivazione di campagne ADV sponsorizzate sui principali canali digitali.

spiaggia cesenatico

3. Valorizzazione dei Brand Territoriali e Materiale Informativo
L’azione mira a rafforzare l’identità locale attraverso materiali promozionali fisici e digitali.

Gadget Turistici: Realizzazione di gadget dedicati alle principali eccellenze locali (Cesenatico, Cesena, Sarsina, Bagno di Romagna) da distribuire presso IAT e strutture.

Materiale Cartaceo: Produzione di materiale turistico cartaceo (ancora molto richiesto) in affiancamento alla promozione digitale.

Sentieri: Creazione di materiale informativo dedicato alla rete dei sentieri, con cartine cartacee e tracciati digitali integrati nelle app dedicate al turismo outdoor.

