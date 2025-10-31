Turismo: obiettivo collegare la Malatestiana al grattacielo di Cesenatico

Dal mare alla montagna

Il futuro del turismo passa per azioni condivise e sinergiche che superano i confini territoriali, valorizzando l’area nella sua interezza. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’offerta completa e articolata che soddisfi ogni interesse, dal mare all’entroterra.

Approvazione del Progetto di Valorizzazione Commerciale e Turistica

Nell’ambito di un bando regionale per la riqualificazione sostenibile e la valorizzazione del territorio, è stato approvato un progetto congiunto che mira alla valorizzazione integrata dell’area romagnola.

Enti Promotori: Unione dei Comuni Valle del Savio, Comune di Cesenatico, e Comune di Cesena.

Obiettivo: Favorire la valorizzazione integrata del territorio tramite interventi di promozione e marketing turistico che mettano in rete le eccellenze naturali, culturali e commerciali locali.

Costo complessivo: 80.000 euro.

Contributo regionale: 56.000 euro.