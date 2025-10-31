Turismo: obiettivo collegare la Malatestiana al grattacielo di Cesenatico

Dal mare alla montagna
Il futuro del turismo passa per azioni condivise e sinergiche che superano i confini territoriali, valorizzando l’area nella sua interezza. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’offerta completa e articolata che soddisfi ogni interesse, dal mare all’entroterra.
Approvazione del Progetto di Valorizzazione Commerciale e Turistica
Nell’ambito di un bando regionale per la riqualificazione sostenibile e la valorizzazione del territorio, è stato approvato un progetto congiunto che mira alla valorizzazione integrata dell’area romagnola.
Enti Promotori: Unione dei Comuni Valle del Savio, Comune di Cesenatico, e Comune di Cesena.
Obiettivo: Favorire la valorizzazione integrata del territorio tramite interventi di promozione e marketing turistico che mettano in rete le eccellenze naturali, culturali e commerciali locali.
Costo complessivo: 80.000 euro.
Contributo regionale: 56.000 euro.
Tre Azioni Strategiche di Marketing Territoriale
Il progetto si articola in tre azioni principali focalizzate sulla promozione del territorio, collegando specificamente Cesena, Cesenatico e la Valle del Savio:
1. Potenziamento del Cicloturismo e Mobilità Lenta
L’azione si concentra sulla valorizzazione della ciclabile sul Pisciatello (il ‘Rubicone storico’) tra Cesena e Cesenatico.
Prodotto Turistico: Creazione di un itinerario che colleghi il grattacielo di Cesenatico alla Biblioteca Malatestiana di Cesena.
Strumenti: Realizzazione di cartine, servizi navetta con trasporto bici, e specifiche attività promozionali.
Eventi: Organizzazione di press tour, educational tour e iniziative dedicate al cicloturismo lungo gli itinerari, con particolare attenzione al segmento in forte crescita dell’e-bike.
2. Digital Marketing e Contenuti Originali
Ampio spazio sarà dato alla promozione online a cura de I Percorsi del Savio e Visit Cesenatico.
Ambassador: Coinvolgimento di ambassador del territorio (da Verghereto a Cesenatico) per la creazione di contenuti originali su prodotti e itinerari.
Diffusione: Distribuzione dei contenuti sui canali social ufficiali.
Campagne: Produzione di contenuti promozionali e attivazione di campagne ADV sponsorizzate sui principali canali digitali.
3. Valorizzazione dei Brand Territoriali e Materiale Informativo
L’azione mira a rafforzare l’identità locale attraverso materiali promozionali fisici e digitali.
Gadget Turistici: Realizzazione di gadget dedicati alle principali eccellenze locali (Cesenatico, Cesena, Sarsina, Bagno di Romagna) da distribuire presso IAT e strutture.
Materiale Cartaceo: Produzione di materiale turistico cartaceo (ancora molto richiesto) in affiancamento alla promozione digitale.
Sentieri: Creazione di materiale informativo dedicato alla rete dei sentieri, con cartine cartacee e tracciati digitali integrati nelle app dedicate al turismo outdoor.