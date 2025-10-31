Via dei Mille, approvato progetto per riqualificazione

Il progetto

L’intervento è progettato mantenendo la continuità dell’asse con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la percorribilità pedonale; potenziare le funzionalità idrauliche della sede stradale e migliorare il sistema di sosta veicolare secondo criteri di ordine, accessibilità e sicurezza. Si procederà alla demolizione completa delle pavimentazioni esistenti realizzando nuovi marciapiedi abbattendo le barriere architettoniche presenti e incrementando le rampe per garantire la continuità pedonale. I marciapiedi saranno ricostruiti con pavimentazione in elementi in massello di cemento. Il progetto prevede la riqualificazione con messa a dimora di nuove piante nelle aiuole che ne risultano prive e la manutenzione di quelle esistenti mediante rigenerazione con nuovo terreno organico alimentato. Si prevede inoltre un decisivo aumento della superficie libera ad aiuola lasciata a terreno vegetale.

Per consentire la sosta di automezzi su entrambi i lati, verrà completamente ridefinita la sagoma dei marciapiedi. Gli stalli a margine carreggiata saranno realizzati in modo da far convergere le acque piovane, raccolte nelle caditoie di nuova realizzazione e che verranno allacciate al collettore centrale di acque bianche.