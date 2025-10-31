Visit Romagna, investe 6 milioni per Notte Rosa e altri grandi eventi

Il PAAT

Oggi venerdì 31 ottobre, si è tenuta l’assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione di Visit Romagna. Nell’occasione è stato approvato il Programma Annuale delle Attività Turistiche (PAAT) per il 2026 nel quale fanno parte anche:

-le Linee strategiche e programmatiche coordinate con quelle pluriennali della Regione Emilia Romagna;

-il Programma di promo-commercializzazione che individua i progetti, le azioni e le risorse per sostenere il prodotto turistico, promuoverlo e attuare azioni per la promo-commercializzazione degli operatori;

– il Programma Turistico di Promozione Locale che costituisce il sostegno all’informazione e all’accoglienza turistica dei territori, ai progetti di sistema, ai progetti di animazione territoriale e promozione locale attuati dagli enti locali soci e dagli enti pubblici sovralocali con funzione turistica (es. Enti Parco, Gal, ecc.)