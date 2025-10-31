 Skip to main content
Visit Romagna, investe 6 milioni per Notte Rosa e altri grandi eventi

Giulia Zannetti31 Ottobre 2025

Il PAAT

Oggi venerdì 31 ottobre, si è tenuta l’assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione di Visit Romagna. Nell’occasione è stato approvato il Programma Annuale delle Attività Turistiche (PAAT) per il 2026 nel quale fanno parte anche:

-le Linee strategiche e programmatiche coordinate con quelle pluriennali della Regione Emilia Romagna;

-il Programma di promo-commercializzazione che individua i progetti, le azioni e le risorse per sostenere il prodotto turistico, promuoverlo e attuare azioni per la promo-commercializzazione degli operatori;

– il Programma Turistico di Promozione Locale che costituisce il sostegno all’informazione e all’accoglienza turistica dei territori, ai progetti di sistema, ai progetti di animazione territoriale e promozione locale attuati dagli enti locali soci e dagli enti pubblici sovralocali con funzione turistica (es. Enti Parco, Gal, ecc.)

Gli eventi

Il Programma delle attività turistiche 2026 prevede un investimento di circa 6 milioni di euro di cui oltre 3 milioni a favore dei territori e il restante a favore di progettualità condivise per la promozione turistica.

Le risorse saranno destinate a sostenere i grandi eventi di sistema come:

  • la Notte Rosa che si conferma nel week-end del solstizio d’estate (19-21 giugno);
  • il Capodanno;
  • la Notte Celeste dedicata al wellness;
  • il Festival del Mare, evento di valorizzazione della cultura del mare e gli appuntamenti internazionali del World Ducati Week e della Moto GP.

Inoltre si andranno a valorizzare le esperienze identitarie della Romagna — dai borghi, le rocche, la cultura del cibo, il benessere, il cicloturismo.

Approvato, dunque, l’avviso pubblico per la partecipazione di operatori privati al Programma di Promo-Commercializzazione 2026 che vede invariate le modalità di adesione da parte di aziende singole o associate della filiera turistica.

Le dichiarazioni del Presidente di Visit Romagna

“Le linee approvate – dice il presidente Jamil Sadegholvaad – valorizzano la collaborazione tra pubblico e privato, favorendo progetti condivisi su scala sovracomunale, in grado di costruire nuove narrazioni turistiche basate sui valori di autenticità, accoglienza e qualità della vacanza.”

