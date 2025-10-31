Visit Romagna, investe 6 milioni per Notte Rosa e altri grandi eventi

Il PAAT
Oggi venerdì 31 ottobre, si è tenuta l’assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione di Visit Romagna. Nell’occasione è stato approvato il Programma Annuale delle Attività Turistiche (PAAT) per il 2026 nel quale fanno parte anche:
-le Linee strategiche e programmatiche coordinate con quelle pluriennali della Regione Emilia Romagna;
-il Programma di promo-commercializzazione che individua i progetti, le azioni e le risorse per sostenere il prodotto turistico, promuoverlo e attuare azioni per la promo-commercializzazione degli operatori;
– il Programma Turistico di Promozione Locale che costituisce il sostegno all’informazione e all’accoglienza turistica dei territori, ai progetti di sistema, ai progetti di animazione territoriale e promozione locale attuati dagli enti locali soci e dagli enti pubblici sovralocali con funzione turistica (es. Enti Parco, Gal, ecc.)
Gli eventi
Il Programma delle attività turistiche 2026 prevede un investimento di circa 6 milioni di euro di cui oltre 3 milioni a favore dei territori e il restante a favore di progettualità condivise per la promozione turistica.
Le risorse saranno destinate a sostenere i grandi eventi di sistema come:
- la Notte Rosa che si conferma nel week-end del solstizio d’estate (19-21 giugno);
- il Capodanno;
- la Notte Celeste dedicata al wellness;
- il Festival del Mare, evento di valorizzazione della cultura del mare e gli appuntamenti internazionali del World Ducati Week e della Moto GP.
Inoltre si andranno a valorizzare le esperienze identitarie della Romagna — dai borghi, le rocche, la cultura del cibo, il benessere, il cicloturismo.
Approvato, dunque, l’avviso pubblico per la partecipazione di operatori privati al Programma di Promo-Commercializzazione 2026 che vede invariate le modalità di adesione da parte di aziende singole o associate della filiera turistica.
Le dichiarazioni del Presidente di Visit Romagna
“Le linee approvate – dice il presidente Jamil Sadegholvaad – valorizzano la collaborazione tra pubblico e privato, favorendo progetti condivisi su scala sovracomunale, in grado di costruire nuove narrazioni turistiche basate sui valori di autenticità, accoglienza e qualità della vacanza.”